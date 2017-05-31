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رقم الخبر: 194949 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: سياحة  
ايران والعراق يبحثان تعزيز التعاون السياحي

ايران والعراق يبحثان تعزيز التعاون السياحي

*مسجدي: الترويج للغة الفارسية عالمياً يأتي ضمن التعليمات الجادة لقائد الثورة
اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي فرياد رواندزي على اهمية التعاون العراقي الايراني وذلك خلال استقباله الثلاثاء السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي.
وأشاد رواندزي بالتجربة الإيرانية والاكتفاء الذاتي الذي حققته على الصعد كافة، قائلا: ان هذه التجربة مهمة للعراقيين، لا سيما في الظرف الاقتصادي الحالي الصعب فإيران حين خرجت من الحرب العراقية الإيرانية كانت تعاني الحصار والمشاكل لكن حكمة الزعماء الإيرانيين وإدارتهم وخططهم أصبحت البلاد تختلف عن السابق ولابد من الاستفادة من هذه التجربة.
وأكد رواندزي ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين، مشيرا الى توقيع البروتوكول الثقافي الثنائي والذي فتح مجال التعاون أكثر من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المشتركة.
بدوره أكد السفير الايراني في بغداد أن العراق بلد مهم من حيث موقعه الاستراتيجي والسياحي وهو بلد ثري من حيث الوضع المالي والمعنوي والروحي ولديه معالم حضارية كثيرة.
وأضاف مسجدي ان العراق لا يحتاج إلى قوة بشرية من الخارج، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى تطوير القابليات البشرية من خلال التدريب في الصناعة والطب والمجالات الأخرى.
من جانب آخر اكد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي على ضروة الترويج العالمي للغة الفارسية لكونه يندرج ضمن التوجيهات الجادة لقائد الثورة الاسلامية.
واضاف مسجدي على هامش زيارته للمركز الثقافي الايراني في بغداد ولقائه المستشار الثقافي الايراني لدى العراق والعاملين في المركز، قائلا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اكد وبشكل جاد على ضرورة الترويج العالمي للغة الفارسية.
ولفت السفير الايراني الى ان اللغة الفارسية من شأنها ان تضاهي اللغات العالمية الحية؛ داعيا الى اقامة صفوف تعليم الادب واللغة الفارسية في المركز الثقافي الايراني في بغداد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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