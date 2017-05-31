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رقم الخبر: 194948 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 16:20 الاقسام: محليات  
لاريجاني رئيساً للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي للعام الثاني

لاريجاني رئيساً للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي للعام الثاني

انتخب اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في جلستهم العلنية يوم الاربعاء علي لاريجاني رئيسا للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي للعام الثاني على التوالي.
وعقد مجلس الشورى الاسلامي صباح الأربعاء جلسته العلنية برئاسة علي لاريجاني لانتخاب الرئيس واعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان.
وتم انتخاب لاريجاني رئيسا للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي للعام الثاني على التوالي بـ204 اصوات من مجموع 268 صوتا .
كما تولى لاريجاني رئاسة الدورتين الثامنة والتاسعة لمجلس الشورى الاسلامي.
في السياق ذاته وبعد انتخاب علي لاريجاني رئيسا للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي للمرة الثانية على التوالي، تم انتخاب مسعود بزشكيان بـ 179 صوتا نائبا اول وعلي مطهري بـ163 صوتا نائبا ثانيا من مجموع 253 صوتا .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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