200 قتيل ضحايا "الانهيارات" في سريلانكا تجاوزت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية، التي ضربت سريلانكا 200 شخص، بالإضافة لفقدان 96 آخرين، وفق ما ذكرت مؤسسات حكومية. وقال مركز إدارة الكوارث، الأربعاء، إنه تأكد وفاة 202 شخص.