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|رقم الخبر: 194947
|تاريخ النشر: أيار 31, 2017
|الوقت: 16:25
|الاقسام: دوليات
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200 قتيل ضحايا "الانهيارات" في سريلانكا
تجاوزت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية، التي ضربت سريلانكا 200 شخص، بالإضافة لفقدان 96 آخرين، وفق ما ذكرت مؤسسات حكومية. وقال مركز إدارة الكوارث، الأربعاء، إنه تأكد وفاة 202 شخص.
وتجدر الإشارة إلى أن الكارثة تسببت في تشريد أكثر من 77 ألف شخص، وتدمير أكثر من 1500 منزل، منذ بدأت الأمطار في اجتياح المناطق الجنوبية والغربية من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي يوم الجمعة الماضي.
وتواصل القوات البرية والبحرية والجوية السريلانكية جهود الإغاثة والإنقاذ.
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