نظم مئات الصحفيين المكسيكيين، مسيرة حاشدة بمدينة مكسيكو ستي، احتجاجا على قتل زميل لهم خلال احتفال سنوي يقام في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، عدد كبير من الصحفيين يحملون صور لزميلهم الذي قتل على يد قوات الشرطة المكسيكية خلال احتفال سنوي.

وتحتل المكسيك المركز الثالث في العالم في عدد قتل الصحفيين بعد سوريا وأفغانستان، وفقا لما منظمة "مراسلون بلا حدود". يذكر أن الصحفيين في المكسيك يعانون من اضطهاد مستمر من قبل عصابات المخدرات.