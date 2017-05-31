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رقم الخبر: 194946 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: دوليات  
صحفيو المكسيك يتظاهرون بعد مقتل زميلهم

صحفيو المكسيك يتظاهرون بعد مقتل زميلهم

نظم مئات الصحفيين المكسيكيين، مسيرة حاشدة بمدينة مكسيكو ستي، احتجاجا على قتل زميل لهم خلال احتفال سنوي يقام في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، عدد كبير من الصحفيين يحملون صور لزميلهم الذي قتل على يد قوات الشرطة المكسيكية خلال احتفال سنوي.

وتحتل المكسيك المركز الثالث في العالم في عدد قتل الصحفيين بعد سوريا وأفغانستان، وفقا لما منظمة "مراسلون بلا حدود". يذكر أن الصحفيين في المكسيك يعانون من اضطهاد مستمر من قبل عصابات المخدرات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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