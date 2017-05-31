حذّر عاملون في القطاع الإنساني الأربعاء، من "أزمة خطيرة" في بنغلادش، بعد مرور الإعصار مورا الذي دمّر مخيمات للاجئين الروهينغا.

ويعيشون حوالي 300 ألف من الروهينغا، الأقلية المسلحة المضطهدة في بورما المجاورة، في ظروف بائسة في مخيمان بجنوب بنغلادش المنطقة التي فروا إليها من اعمال العنف على الجانب الآخر من الحدود.

وسبب الإعصار مورا الذي ضرب الثلاثاء بنغلادش وأدّى إلى مقتل ستة اشخاص، اضرارا جسيمة في مخيمات اللاجئين، ودمر أكثر من 16 ألف هكتار من هذه المخيمات.