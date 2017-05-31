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رقم الخبر: 194945 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 16:25 الاقسام: دوليات  
إعصار "مورا" يدمّر مخيمات الروهينغا في بنغلادش

إعصار "مورا" يدمّر مخيمات الروهينغا في بنغلادش

حذّر عاملون في القطاع الإنساني الأربعاء، من "أزمة خطيرة" في بنغلادش، بعد مرور الإعصار مورا الذي دمّر مخيمات للاجئين الروهينغا.

 ويعيشون حوالي 300 ألف من الروهينغا، الأقلية المسلحة المضطهدة في بورما المجاورة، في ظروف بائسة في مخيمان بجنوب بنغلادش المنطقة التي فروا إليها من اعمال العنف على الجانب الآخر من الحدود.

وسبب الإعصار مورا الذي ضرب الثلاثاء بنغلادش وأدّى إلى مقتل ستة اشخاص، اضرارا جسيمة في مخيمات اللاجئين، ودمر أكثر من 16 ألف هكتار من هذه المخيمات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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