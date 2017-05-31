لقي نحو 30 شخصا مصرعهم غرقا أو دهسا تحت أقدام ركاب آخرين، الأسبوع الماضي، حسبما قال مهاجرون نجوا من قارب مطاطي متجه نحو إيطاليا الأسبوع الماضي لوكالات تابعة للأمم المتحدة.

وبهذا يرتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط، هذا العام، إلى أكثر من 1700 شخص.

وأورد الناجون الذين وصلوا إلى بوتسالو بإيطاليا، يوم الاثنين، أن محرك قاربهم تعطل وتقطعت بهم السبل في المياه لساعات بعد مغادرة ليبيا.

وأدى العطب إلى سقوط البعض في البحر وغرقهم، بينما لقي آخرون حتفهم دهسا تحت أقدام ركاب أصابتهم نوبة هلع مما أسفر عن مقتل بين 20 و30 شخصا بينهم طفل.

وقفز عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا، هذا العام، بمعدل الثلث، ليصل إلى حوالي 60 ألفا، وسجلت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مقتل وفقدان أكثر من 1700 شخص.

وقالت المفوضية إن أكثر من 50 جثة نقلت إلى إيطاليا، في الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف من أن يكون عشرات غيرهم قد لقوا حتفهم.

وأكد أفراد مجموعة ثانية نجت من رحلة قارب مطاطي للمفوضية العليا، أنهم يخشون مقتل 82 شخصا بعد سقوطهم في المياه، إثر غرق قاربهم يوم الأربعاء الماضي.