قالت صحيفة ذا تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن بحث أجراه معهد يوجوف لاستطلاعات الرأي إن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد لا يحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان خلال الانتخابات العامة التي ستجرى في الثامن من يونيو حزيران.

وخلافا لما تشير إليه سلسلة من استطلاعات الرأي بأن حزب المحافظين سيزيد أغلبيته فإن البحث الذي أجراه يوجوف أظهر أن الحزب قد يفقد 20 مقعدا من المقاعد التي يملكها وهي 330 مقعدا. وقالت الصحيفة إن حزب العمال المعارض قد يكسب ما يقرب من 30 مقعدا.

وأضافت الصحيفة أن ذلك قد يجعل المحافظين أقل 16 مقعدا من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها كي يحكم بمفرده دون دعم من الأحزاب الأخرى وهي 326 مقعدا.

من جهتها قالت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء، إنها أفرجت عن ثلاثة رجال دون توجيه اتهامات لهم بعد اعتقالهم فيما يتعلق بالتفجير الانتحاري الذي وقع في مانشستر الأسبوع الماضي وأودى بحياة 22 شخصا .

واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 16 شخصا في تحقيق مستمر منذ أكثر من سبعة أيام بعد الهجوم الذي وقع في قاعة غنائية مكتظة مليئة بالأطفال والشبان.

وقالت شرطة مانشستر في بيان على تويتر: سيكون تحقيقا طويلا وسيستغرق وقتا كبيرا قبل أن ندرك حقيقة ما حدث بشكل تام.

وأطلقت الشرطة في المجمل سراح خمسة أشخاص دون اتهام بينهم رجل وامرأة أفرج عنهما في وقت سابق.

*إدانة شخص محتجز بمطار لندن

الى ذلك أعلنت شرطة لندن عن توجيه تهمة بالإعداد لهجمات إرهابية لرجل اعتقل الأسبوع الماضي في مطار ستانستيد في لندن.

وجاء في بيان صادر عن شرطة سكوتلاند يارد: وجه للرجل الذي اعتقل في مطار ستانستيد، في 23 مايو، اتهام بالتخطيط لشنّ هجمات إرهابية.

وقد ذكر، في وقت سابق، أن رجلا اعتقل في ليلة 23 مايو، قبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى تركيا، وجرى احتجازه على خلفية رحلته المفترضة إلى سوريا، ويدور الحديث عن عويس فاكي، البالغ من العمر 37 عاما.

ووفقا لصحيفة تايمز، نقلا عن معطيات المحكمة، كان المتهم يعتزم الانضمام إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، وتنفيذ هجوم على المشجعين اليهود للنادي الإنجليزي لكرة القدم توتنهام هوتسبير، في إحدى المناطق في شمال لندن، وتفيد التقارير أن فاكي مواطن هولندي من أصل صومالي ويعيش في بريطانيا منذ 2013.

يذكر أن تفجيرا إرهابيا في مدينة مانشستر البريطانية وقع مساء يوم الاثنين 22 مايو، وقع بواسطة عبوات ناسفة خلال حفل غنائي للمغنية الأمريكية أريانا جراندي، ما أدى بحسب الإحصائيات الأخيرة إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح، واعتبار عدد من المراهقين في عداد المفقودين، وقام تنظيم "داعش"، بتبني التفجير لافتاً إلى أن أحد عناصره قام بوضع العبوات بين الحشود.