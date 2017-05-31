قال الجيش الفلبيني يوم الأربعاء: إن الهجوم الذي بدأه متشددون منذ أسبوع في مدينة بجنوب الفلبين تغذيه أسلحة وذخيرة مسروقة ومقاتلين فروا من السجون.

وأضاف الجيش أن جنوده يواصلون حملتهم على المتشددين الذين يقاومون الهجمات البرية والجوية.

وأثبتت جماعة ماوتي التي بايعت تنظيم داعش أنها خصم شرس إذ صمدت في قلب مدينة ماراوي على مدى أيام من الغارات الجوية على ما يصفها الجيش بأنها أهداف للمتمردين، خلافا لتوقعات بنهاية سريعة لسيطرتهم على المدينة.

ولجأ الجيش الفلبيني للمرة الأولى إلى الاستعانة بطائرات (إس.إف-260) لدعم طائرات الهليكوبتر المقاتلة والقوات البرية التي تسعى لحصار المقاتلين منطقة بوسط المدينة.

وأشار الجيش إلى أن المتمردين يسيطرون على حوالي عشرة بالمئة من مساحة ماراوي.

وقال البريجادير جنرال ريستيتوتو باديلا المتحدث باسم الجيش إن جماعة ماوتي المتشددة تواصل القتال باستخدام بنادق وذخيرة سرقتها من مركز للشرطة وسجن ومدرعة للشرطة.

وأضاف باديلا "تمكنوا من اغتنام مدرعة للشرطة. وفي داخلها هناك كميات من الطلقات، مضيفا أن الذخيرة من بين العتاد المسروق الذي يستخدمه المتمردون لمقاومة القوات التي يدفع بها الجيش إلى المنطقة.

وقال باديلا إن المتمردين، الذين أخرجوا رفاقهم المحبوسين من السجن لينضموا إليهم في المعركة، لجأوا لأسلوب حرب المدن نظرا لتوفر الأسلحة في المدينة ووفرة المواد الغذائية التي يمكنهم الحصول عليها من المنازل والمتاجر.

وأضاف: بالطبع لقد خططوا للأمر.

ويؤكد الجيش منذ البداية أنه يسيطر على الوضع، لكن بطء جهود استعادة ماراوي أثارت تساؤلات بشأن استراتيجيته المتبعة في القتال.

وتشعر الحكومة الفلبينية بالقلق حيال قوة ماوتي خصوصا أن تقارير الاستخبارات تشير إلى أن الحركة تحالفت مع جماعات متشددة أخرى وجندت مقاتلين أجانب.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأحكام العرفية على جزيرة مينداناو حيث تقع مدينة ماراوي في خطوة لسحق ما وصفه بأنه غزو لتنظيم داعش.

ويعتقد الجيش أن ماوتي وشركاءها نفذوا عملية السيطرة على ماراوي لمحاولة الفوز بدعم تنظيم داعش واعتبارهم ذراعها في جنوب شرق آسيا.

وأسفرت الأحداث الأخيرة عن مقتل 89 متشددا و21 من قوات الأمن و19 مدنيا في إشارة، وفق ما يقول الخبراء الأمنيون، إلى أن المتشددين باتوا الآن أكثر تنظيما وتمويلا.

وقال باديلا: إن الجيش يحث من خلال قناة اتصال خلفية من تبقى من المقاتلين على الاستسلام.