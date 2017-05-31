قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، إنه أجرى بنجاح أول تجربة للدفاع الصاروخي تشمل محاكاة هجوم بصاروخ باليستي عابر للقارات في علامة فارقة مهمة لبرنامج يهدف إلى الدفاع ضد التهديد المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية.

وأطلق الجيش الأمريكي صاروخا باليستيا من جزيرة كواجالين أتول الواقعة بجزر المارشال باتجاه المياه جنوبي ألاسكا. ثم أطلق صاروخا لاعتراضه من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا.

وقارن خبراء التجربة بضرب طلقة بطلقة أخرى وأوضحوا أن الصعوبة تزايدت بسبب المسافات الهائلة في التجربة.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي إنها أول تجربة حية لاعتراض صاروخ باليستي في إطار برنامج الدفاع الأرضي ميدكورس الذي تديره شركة بوينج وأشادت بالتجربة ووصفتها بأنها "انجازا استثنائيا".

وقال جيم سيرنج مدير وكالة الدفاع الصاروخي في بيان "هذا النظام مهم للغاية للدفاع عن بلدنا وهذه التجربة توضح أننا نمتلك قوة ردع جديرة بالثقة ضد أي تهديد حقيقي."

وقال الكابتن جيف دافيز المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين "هذا أحد عناصر استراتيجية موسعة للدفاع الصاروخي يمكننا استخدامها ضد تهديدات محتملة".

وقبيل التجربة كان برنامج الدفاع الأرضي ميدكورس قد أصاب بنجاح هدفه في تسع تجارب فقط من أصل 17 تجربة منذ 1999. وكانت أخر تجربة عام 2014.

في سياق آخر أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي يوم الأربعاء، بأنه يرغب في العمل مع الصين سعيا لكبح جماح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال آبي في مستهل لقائه بيانغ: لحل هذه الأزمة سلميا فإننا نرغب في العمل مع الصين التي تتمتع بنفوذ قوي (على كوريا الشمالية).

وفي المقابل قال يانغ لآبي إنه يأمل أن تلعب جميع الأطراف دورا بناء في حل القضية.

*سيئول تعيد مواطنين لبيونغ يانغ بعد إنقاذهم

من جانبها قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنها أعادت ستة من مواطني كوريا الشمالية إلى بلادهم يوم الأربعاء، بعد خمسة أيام من إنقاذهم قبالة سواحلها الشرقية مشيرة إلى أن بيونجيانج لم ترد على محاولاتها المتكررة للتواصل.

وكانت الوزارة التي تتولى شؤون العلاقات مع الشمال قد قالت هذا الأسبوع إن المسؤولين استطلعوا رغبة الستة في العودة إلى كوريا الشمالية.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة إن الستة كانوا على متن زورقي صيد لكن أحدهما لحقت به أضرار شديدة تحول دون إبحاره لذا عادوا جميعا على متن الزورق الآخر.

وأضاف المسؤول أن حكومة كوريا الجنوبية حاولت التواصل مع الشمال من خلال مكتب الاتصال في قرية بانمونجوم الحدودية لكن الشمال لم يجب.