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رقم الخبر: 194938 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:59 الاقسام: اجتماعيات  
الفوائد العلمية للصيام

الفوائد العلمية للصيام

يعتقد بعض الناس أن الصيام يؤدي إلى الكسل والتعب وقلة الحركة، ولكن ذلك غير صحيح؛ حيث إن الإنسان عند الصيام يكتسب العديد من الأمور المهمة، وفي هذا المقال جمعنا لكم فوائد الصيام من الناحية العلمية وأهمها:

فائدة للصيام من الناحية العلمية

يعطي الصيام راحةً للجسم ويخلصه من الشوائب الموجودة فيه. تتوقف عملية امتصاص المواد الباقية في المعدة وإخراجها من الجسم، وهي الوسيلة الوحيدة التي تساعد في التخلّص من السموم والتلوّث الموجود في الجو.

يساعد على استعادة النشاط والقوة، ويحسن الثوابت الحيوية في الدم والسوائل. يعيد الشباب والحيوية للخلايا والأنسجة الموجودة في الجسم.

يحافظ على الطاقة الجسدية، ويعمل على توزيعها حسب حاجة الجسم. يحسن الهضم ويسهل الامتصاص، ويصحّح الجسم من فرط التغذية.

يساعد على تفتّح الذهن ويقوّي الإدراك. يعيد للجلد نضارته ورونقه. يساعد على الشفاء من بعض الأمراض.

يساعد في تخفيف العبء عن جهاز الدوران. يساعد في تقليل نسبة الدهون والدسم في الدم. يحد من تصلب الشرايين ومرض النقرس، وغيرها من الأمراض التي تصيب القلب.

يفيد الصيام مرضى السكري؛ لأنّه يعطي البنكرياس فرصةً للراحة؛ حيث إنّ البنكرياس هو الذي يفرز الأنسولين ويحوّل السكر إلى مواد نشوية ودهنية تخزّن في الخلايا، فإذا زادت كمية الطعام عن كمية الأنسولين يصاب الينكرياس بالإرهاق ويرتفع السكّر في الجسم. يحافظ على الجسم ويخلصه من البدانة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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