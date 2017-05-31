  • الأربعاء ٥ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194936 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: اجتماعيات  
للتخلص من مشكلات الهضم بعد الافطار

للتخلص من مشكلات الهضم بعد الافطار

يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الطبية والصحية الهامة للصائمين، تساعد على التخلص من مشكلات عملية الهضم بعد الإفطار.

ويعتبر اليانسون علاجا للصداع الذي يعد واحدا من أكثر الأعراض التي ترافق الصيام وخاصة في فصل الصيف، نتيجة التعرض لحرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ويساعد شرب كوب من اليانسون بعد الإفطار في علاج انتفاخ البطن ويطرد غازات البطن ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنه يخفف من المغص الكلوي.

ويوفر شرب اليانسون بعد الإفطار كمية الحديد اللازمة للجسم خلال اليوم، كما يحتوي على البوتاسيوم والنحاس والكالسيوم والمنغنيز والمغنسيوم والفسفور والزنك. ويساهم اليانسون في التخلص من مشكلة البلغم التي تزداد خلال الصيام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0617 sec