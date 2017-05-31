أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الفرقاطة “اميرال ايسين” والغواصة “كراسنودار” التابعتين للاسطول البحري الروسي من القسم الشرقي للبحر المتوسط قامتا باطلاق 4 صواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” على مواقع داعش بالقرب من تدمر وتمت اصابة جميع الاهداف. واشار البيان الى أن “الغواصة “كراسنودار” اجرت الاطلاق من تحت الماء”.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من ليلة أمس بنجاح عملية إطلاق صواريخ “كاليبر” من مياه البحر المتوسط ضد مواقع داعش في سوريا.

وقال دميتري بيسكوف : “شويغو أطلع بوتين، عن سلسلة عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ “كاليبر”، والتي جرى تنفيذها من غواصة في مياه البحر المتوسط ضد أهداف لـ ” داعش” في سوريا”.



