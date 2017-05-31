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رقم الخبر: 194930 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: دوليات  
موسكو: ضربات التحالف بقيادة واشنطن لا علاقة لها بمكافحة الإرهاب وتعقّد الوضع

موسكو: ضربات التحالف بقيادة واشنطن لا علاقة لها بمكافحة الإرهاب وتعقّد الوضع

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب. وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الضربات لا تساهم في حل الأمور وتزيد تأزم الوضع في سوريا.
وأضافت زاخاروفا أن موسكو قلقة من الضربات الجوية للتحالف والتي تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، واصفة إياها بـ”غير المدروسة”.

 

 
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