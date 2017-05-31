قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن ضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب. وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الضربات لا تساهم في حل الأمور وتزيد تأزم الوضع في سوريا.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو قلقة من الضربات الجوية للتحالف والتي تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، واصفة إياها بـ”غير المدروسة”.



