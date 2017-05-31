ارتفعت حصيلة ضحايا الامطار الموسمية والانهيارات الارضية التي شهدتها سريلانكا الاسبوع الماضي الى اكثر من مئتي قتيل بينما يتواصل الاربعاء وصول المساعدات الدولية الى هذا البلد.

وأفادت حصيلة جديدة ان الامطار الغزيرة التي هطلت الجمعة أدت الى فيضانات وانهيارات ارضية تسبب بمقتل 202 شخص بينما ما زال 96 شخصا مفقودين.

وتشارك في التحركات الانسانية 16 دولة لمساعدة 600 الف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، كما قال وزير الخارجية السريلانكي رافي كاروناناياكي.

وقال للصحافيين “نستقبل ايضا عددا كبيرا من الطلبات والمنظمات التي تريد معرفة احتياجاتنا الفورية ونحن متأثرون برد الفعل العفوي هذا”، ونشرت كل من الهند وباكستان فرقا طبية في المناطق المنكوبة.



