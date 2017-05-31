أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاق على إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا، أمر مهم للغاية للمضي قدما في العملية السياسية في سوريا.

وقال رداً على سؤال صحفي خلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية : “الاتفاق على إنشاء ما يسمى بمناطق وقف التصعيد كان خطوة مهمة.. الحديث الآن يدور حول أربع مناطق، ونحن نعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية على طريق السلام.. لأنه من المستحيل الحديث عن العملية السياسية دون وقف إراقة الدماء”.

وتابع بوتين: “أمامنا جميعا مهمة أخرى وهي ضرورة استكمال عملية إنشاء هذه المناطق تقنيا أو حتى تكنولوجياً إذا كان هذا ممكنا، علينا أن نتفق على حدود هذه المناطق وعلى كيفية عمل مؤسسات الدولة فيها وكيفية ربط مناطق وقف التصعيد هذه بالعالم الخارجي”.

وقال بوتين: “بعد أن يحدث هذا – إضفاء الطابع الرسمي على مناطق وقف التصعيد-، يحدوني أمل كبير في أن تبدأ ولو بعض أشكال التفاعل بين الحكومة وأولئك الأشخاص الذين سيراقبون الوضع فيها”.

وأضاف الرئيس الروسي: “الخطوة التالية، يجب أن تكون عملية سياسية بحتة للمصالحة السياسية، إن أمكن، لوضع الحقوق الدستورية والدستور وإجراء الانتخابات”.

وقال بوتين “أود أن أؤكد على نهج تركيا وإيران البنّاء، إننا توصلنا جنبا إلى جنب إلى وقف لإطلاق النار، وبطبيعة الحال، أيضا الحكومة السورية.. وبالتأكيد، لم نكن لنتوصل إلى هذا دون ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة.. وذلك كان أول خطوة مهمة جدا وجادة نحو السلام”.



