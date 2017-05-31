لقيت حارسة في حديقة حيوان بريطانية مقتلها بهجوم لنمر أثناء وجودها في القفص المخصص له.

وجرت الحادثة في حديقة حيوان (هاميرتون زو بارك) قرب كامبريدج شاير، وتدخلت الشرطة ومروحية إنقاذ فور الإبلاغ عن الحادثة.

وقالت شرطة كامبريدج شاير عبر صفحتها في فيسبوك (دخل نمر إلى قفص مع حارسة في حديقة الحيوان. للأسف فقدت الحارسة حياتها على الفور.)

ولم تجد الشرطة تفسيرا إلى الآن لهجوم النمر، لكنها أكدت ألا شيء يدعو للريبة في الحادثة.

وذكر شاهد عيان أن (جميع الموظفين كانوا هادئين ومحترفين. كل الزوار كانوا يغادرون بشكل هادئ لم يكن هناك ركض أو إطلاق نار أو أي شيء مشابه).