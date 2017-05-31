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رقم الخبر: 194925 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:38 الاقسام: منوعات  
نمر يقتل حارسة في حديقة حيوان

نمر يقتل حارسة في حديقة حيوان

لقيت حارسة في حديقة حيوان بريطانية مقتلها بهجوم لنمر أثناء وجودها في القفص المخصص له.

وجرت الحادثة في حديقة حيوان (هاميرتون زو بارك) قرب كامبريدج شاير، وتدخلت الشرطة ومروحية إنقاذ فور الإبلاغ عن الحادثة.

وقالت شرطة كامبريدج شاير عبر صفحتها في فيسبوك (دخل نمر إلى قفص مع حارسة في حديقة الحيوان. للأسف فقدت الحارسة حياتها على الفور.)

ولم تجد الشرطة تفسيرا إلى الآن لهجوم النمر، لكنها أكدت ألا شيء يدعو للريبة في الحادثة.

وذكر شاهد عيان أن (جميع الموظفين كانوا هادئين ومحترفين. كل الزوار كانوا يغادرون بشكل هادئ لم يكن هناك ركض أو إطلاق نار أو أي شيء مشابه).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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