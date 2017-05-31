تخصص صحيفة الوفاق هذه الزاوية، لتقدم لكم مجموعة من الأطباق والحلويات الرمضانية الشهيّة، لتعدّوها وتزيّنوا بها سفرتكم في هذا الشهر الفضيل.

سلطة الفول

المكونات والمقادير

1 كوب فول

1 بندورة

1 فليفلة

1 بصل

1 ليمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- نضع كمية الفول في وعاء ونغمره بالماء الى اليوم التالي ثم نصفيه ونضعه في قدر ونغمره ايضا بالماء وندعه على نار متوسطة الى ان ينضج تماما، نصفيه وندعه جانبا بوعاء ويمكن استخدام الفول الجاهز والاستغناء عن هذه الخطوة.

- نقطع البندورة والبصل والفليفلة الى مكعبات صغيرة ونضعها في وعاء الفول ونخلطها جيدا.

- نعصر الليمون ونضيفه الى السلطة مع الملح وزيت الزيتون ونحرك المكونات جيدا.

نضيف البقدونس الى السلطة ونخلط المكونات جيدا نسكب السلطة في طبق وتصبح جاهزة للتقديم.

رموش الست

المكونات والمقادير:

كوب طحين

نصف ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

بيضة واحدة

نصف كوب سمنة طرية

ربع كوب جوز هند مبروش

ربع كوب سكر بودرة

ربع كوب سميد

ربع ملعقة صغيرة ملح

فانيلا

طريقة التحضير:

- ننخل الطحين مع البيكنغ باودر.

- نضع السمنة والسكر معا في وعاء ونخلطها بالمضرب الكهربائي لدقيقتين.

- نضيف البيضة والملح والفانيلا ونخلطها جيدا.

- نضيف الطحين المنخول والسميد وجوز الهند.

- نخلط المكونات جيدا لتتكون لدينا عجينة طرية.

- نقسم العجينة الى كرات صغيرة نمددها بين راحة اليد لتأخذ شكلا طوليا قليلا ثم نمرر السكين على وجهها بخط مستقيم.

- نصفها بصينية الفرن وندخلها على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الاسفل والاعلى.

- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما ونصب عليها القطر الساخن ونزينها بالفستق الحلبي الناعم.