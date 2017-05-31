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رقم الخبر: 194923 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: عربيات  
الأمم المتحدة: السعودية تدفع اليمن إلى الانهيار الكامل والعالم يتفرج!

الأمم المتحدة: السعودية تدفع اليمن إلى الانهيار الكامل والعالم يتفرج!

حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن اليمن يتجه للانهيار الكامل، ويواجه سكانه الحرب والمجاعة، وانتشار وباء الكوليرا في وقت يقف فيه العالم متفرجًا.

حذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن اليمن يتجه للانهيار الكامل، ويواجه سكانه الحرب والمجاعة، وانتشار وباء الكوليرا في وقت يقف فيه العالم متفرجًا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوبراين قوله في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء "إن الوقت حان لإنهاء أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم وإعادة اليمن إلى طريق البقاء"، مشيرًا إلى أن "الأزمة في اليمن حقيقة واقعة، وأن اليمنيين يدفعون الثمن نتيجة تعرضهم للحرمان والأمراض والموت بينما العالم يتفرج".
وانتقد أوبراين التهديدات التي يوجهها النظام السعودي وما يسمى بـ"التحالف" الذي يقوده، في وقت تتجه فيه اليمن نحو "الانهيار التام اجتماعيًا واقتصاديًا ومؤسساتيًا".
كما حمَّل أوبراين النظام السعودي وأتباعه مسؤولية تعريض أسر أكثر من مليون يمني للمجاعة بسبب توقيف رواتبهم بعد إقدامهم على نقل البنك المركزي إلى عدن.
وتجدر الإشارة إلى أن 22 منظمة دولية ويمنية تعنى بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان من بينها منظمة "أنقذوا الأطفال" و"لجنة الإنقاذ الدولية" و"منظمة أوكسفام"، حذرت من مخاطر الوضع في اليمن.

 

 
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