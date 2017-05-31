أوضح رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المغالطات وردت في تقرير المبعوث الدولي الى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا في بيان أن "خطة المبعوث الدولي المتعلقة بالحديدة تؤكد ضلوع الأمم المتحدة في التلاعب برواتب الموظفين".

وقال الحوثي:"إن الواجب الوطني يستوجب إيضاح الصورة للشعب اليمني بكشف زيف هذا الممثل الذي أصبح جزءًا من العدوان على الشعب اليمني، ويعمل لصالح العدوان الأميركي السعودي وحلفائه بدون خجل أو دبلوماسية كما يدأب عليها أمثاله"، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنظيم المسيرات أمام مقر الأمم المتحدة، وإدانة مواقفها تجاه معاناة الشعب اليمني، كما لفت الحوثي إلى أن الضغط على الأمم المتحدة أصبح شيء مقلق لهم.

كذلك شكر رئيس الثورية العليا، مكوني أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على رفض التباحث مع ولد الشيخ، واصفاً ذلك بـ"الموقف الوطني المشرِّف"، كما اعتبر الحوثي أن "محاولة تذرع المبعوث الدولي بالإيرادات باطلة"، موضحاً أن "إدارة البنك المركزي في العاصمة صنعاء سبق وأطلعت المبعوث الدولي خلال العام 2016 على تفاصيل الصرف بصورة رسمية، وأعطته كافة البيانات والوثائق، وطريقة توريد الإيرادات، وكيف يتم الصرف لها، والتي تؤكد تسليم الرواتب في جميع المحافظات، والالتزامات على الجمهورية اليمنية الأخرى كالطلابية أو السفارات، أو غيرها في ملف متكامل بالتنسيق مع اللجنة الثورية العليا آنذاك".

وكان تقرير ولد الشيخ الذي قدمه لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، حوى الكثير من المغالطات والزيف الكبير، القائمة على المساومة بمرتبات الموظفين من أجل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية، في مخالفة واضحة لكل الأعراف الدولية والانسانية.



