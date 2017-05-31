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رقم الخبر: 194920 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:32 الاقسام: منوعات  
البيت (العش).. من يجرؤ على العيش داخله؟!

البيت (العش).. من يجرؤ على العيش داخله؟!

توصل مهندسون معماريون سويديون، إلى تصميم مبتكر لشقق صغيرة، يأملون أن تحل أزمة السكن في المدن الكبرى والمكتظة بالسكان، بحسب ديلي ميل.

وتشبه الشقق (أعشاش الطيور)، وهي معلقة على حافة الجبل، ومكونة من 3 طوابق بمساحة 50 متر مربع للطابق.

وأطلق المهندسون على هذا المشروع اسم (نيستينبوكس)، (عش وصندوق)، وهو تعاون بين شركة مودرنا تراهاوس والمهندسين المعماريين إليزابيتا غابريلي وبونتوس أوهمان.

وسيتم بناء الغرف لإيواء شخص أو شخصين، وتحتوي كل شقة على غرفتين ونصف الغرفة، ومطبخ وغرفة معيشة، بالإضافة إلى غرفة عمل إلى جانبها سلم حلزوني.

وشرحت فكرة المشروع على الإنترنت على اعتبار إننا في (حاجة للتعلم من الحيوانات في بعض الأحيان، العديد من الحيوانات بما فيهم الطيور تبني بيوتا لها تحت الأرض على الأشجار أو حتى في شقوق الصخور).

ووفقا للقائمين على المشروع: (نحن البشر يمكن أن نفعل الشيء نفسه، ونبني منازلنا فوق الأرض بأسلوب مشابه غير مكلف).

وحسب المشروع فإن (أعشاش الطيور بسيطة للغاية، وتبنى عادة فوق الأرض وعلى الأشجار، ويمكن بناء صناديق بأحجام كبيرة مع العديد من الغرف والنوافذ لتكون صالحة للبشر).

والمنازل مجرد فكرة وتصميم في الوقت الراهن، لكن يمكن أن تصبح قريبا حقيقة لإضافتها إلى قائمة الاختراعات السويدية الطويلة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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