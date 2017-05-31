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رقم الخبر: 194919 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:30 الاقسام: منوعات  
صورة حققت الكثير بالحرب العالمية

صورة حققت الكثير بالحرب العالمية

لعبت الدبابات المصفحة والثقيلة دوراً حاسماً في معارك عدة، خلال القرن الماضي، فلجأت إليها الجيوش كي ترجح كفة الحروب لصالحها، لكن بعض الدبابات التي جرى استعراضها في كثير من الجبهات لم تكن في الواقع، سوى نماذج من الخشب أو الثوب والقصب.

ولجأ الحلفاء، خلال الحرب العالمية الأولى، إلى وضع دبابات وهمية، من الخشب والثوب، على الجبهات، لأجل تضليل الجيش الألماني وجعله يقصف الدبابات المزيفة، عوض أن يلحقوا الأضرار بالعربات العسكرية الحقيقية.

وبحسب ما نقل موقع (ماشابل) فإن بعض الدبابات كانت شبيهة بالبالونات ويمكن نفخها عند الحاجة وقد أثمر استخدامها بشكل رائع، كما أن الألمان استعانوا بدورهم بالطريقة الماكرة لتمويه الخصم وجعله يطلق قذائفه كي يصيب هدفاً وهمياً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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