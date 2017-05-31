قد تكون طائرة الإيرباصA380 النموذج المستقبلي الكبير في عالم الطائرات الخاصة، إلا أن طائرة Cirrus Vision ستُحدث تغييراً رائعاً في عالم الطيران.

وتأتي الطائرة الخاصة (1.96 مليون دولار) بأسعار معقولة للبيع، وتشكل قيمتها حوالى نصف سعر أقرب منافس لها، من الطائرات النفاثة.

وأوضحت شركة Cirrus، أن الطائرة المبتكرة تطير مسافة 345 ميلا في الساعة، مع ارتفاع أقصى يبلغ 8534 متراً، ويمكن للطائرة القيام برحلات دون توقف، بينني ويوركودالاس، أولوس أنجلوس وكنساس سيتي.

ويتكوّن جسم الطائرة من ألياف الكربون مع وجود نوافذ كبيرة، وتتسع المقصورة لـ 5 أشخاص بالغين وطفلين، وتتسم قمرة القيادة بوجود شاشات كبيرة تعمل باللمس مع نظام إلكتروني مطور، للحد من عبء العمل على طاقم الطائرة، هذا وزودت بنظام المظلة، الذي يُستخدم في الحالات الطارئة.