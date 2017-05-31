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رقم الخبر: 194917 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: منوعات  
لماذا ترمز الراية البيضاء إلى إعلان الاستسلام؟!

لماذا ترمز الراية البيضاء إلى إعلان الاستسلام؟!

حين يرفع طرف ما في الحرب الراية البيضاء، فإنه يعلن استسلامه، بشكل نهائي، ومنذ زمن طويل، تحول العلم الأبيض إلى رمز متعارف عليه دولياً، لكن قليلاً من الناس تساءلوا حول السبب الذي دعا إلى اتخاذ اللون الأبيض للمناسبة.

ويوضح تيم مارشال، وهو خبير ألف كتابا عن سياسات الأعلام وقوتها، أن ثمة سهولة في التعرف على الراية البيضاء، كما أنها لا تستدعي أي قراءة أو معرفة تاريخية، إذ يكفي أن يراها المرء حتى يتبين المراد منها.

وبحسب ما نقل موقع (بزنس إنسايدر) فإن الراية البيضاء لاتعكس الألوان القاتمة، كما أن الحمام الأبيض يرمز إلى السلام في الإنجيل والثقافة الشرقية.

فضلا عن ذلك، يمكن رؤية الراية البيضاء عن بعد، وتشير بعض التقديرات التاريخية إلى أن الراية البيضاء جرى اتخاذها رمزاً للحداد والحزن لدى الصينيين قبل نحو 4 آلاف عام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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