أبدت العائلة المالكة في بلجيكا، غضبها من إعلان لشركة (برغر كينغ)، يطالب البلجيكيين بالتصويت على الإنترنت (لتتويج) الأكلة السريعة (حاكماً فعلياً) للبلاد.

وظهر في مايو الماضي إعلان مصمم بأسلوب الرسوم المتحركة، يشير إلى الملك فيليب الذي تولى عرش البلاد في عام 2013، وهو يعلن عن إطلاق فرع الشركة في بلجيكا ويتساءل (ملكان وعرش واحد. من سيحكم؟ صوتوا الآن...).

وأطلقت العلامة الأميركية الشهيرة (برغر كينغ) أعمالها في بلجيكا، الشهر الماضي، وفق ما نقلت (رويترز).

ودعا مندوبون للملك فيليب، الوحدة المحلية التابعة لـ(برغر كينغ) المملوكة لشركة ريستورانت براندز انترناشونال، (دعوا) إلى تقديم تفسير للإعلان.

وذكر بيير إيمانويل دي بو، المتحدث باسم القصر الملكي (أخبرناهم أننا مستاؤون لإستخدام صورة للملك في حملتهم)، مضيفاً أن صورة الملك، المرسومة بأسلوب الرسوم المتحركة، لا يمكن استخدامها للترويج.

من ناحيتها، أوضحت شانا فان دن برويك، المتحدثة باسم (برغر براندز بلجيكا)، أن الشركة تدرس إجراء تعديلات في الإعلان.