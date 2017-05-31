قامت مدينة نيافر الفرنسية بزراعة أول شجرة شمسية اصطناعية في أوروبا تنتهي فروعها بأوراق شمسية مربعة الشكل، تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية تخزّنها لإستخدامها في شحن الهواتف الذكية.

كما تمت إحاطة الشجرة المزودة بشبكة واي فاي، بمقاعد ليستريح عليها المارة ويستظلون بظلها المنتج للطاقة المتجددة.

وتعتبر مدينة نيافر الواقعة على نهر لوار بفرنسا، أول مدينة أوروبية تزرع هذه الشجرة التي تعد رمزا لانخراط المدينة في عالم الفضاء الرقمي. فالشجرة مزودة بمقاعد يجلس عليها المستخدمون ومنافذ (يو إس بي) لشحن الهواتف الذكية، إضافة إلى نافورة مياه ومنفذ للمياه تروي عطش الحيوانات الأليفة.

ووفقاً لما أوضحته الشركة الفرنسية (جي سي ديكو) المسؤولة عن تطوير وتثبيت هذه الشجرة، فإن أبرز ميزة لهذه الشجرة هو تزويدها للمارة بإنترنت مجاني عبر شبكة واي فاي مجانية تتيح الدخول إلى الإنترنت وتصفح المواقع، بالإضافة إلى أنها مصدر للإضاءة في المساء ومدمجة بها شاشة آل سي دي.

وهذه التكنولوجيا المبتكرة مستوحاة من شجرة الأكاسيا التي تنمو في المناطق الدافئة مثل السافانا الأفريقية.