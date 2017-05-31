في الثلاثينات كان هناك طالب جديد التحق بكلية الزراعة في إحدى الجامعات، عندما حان وقت الصلاة بحث عن مكان ليصلي فيه فأخبروه أنه لا يوجد مكان للصلاة في الكلية وانما غرفة صغيرة (قبو) تحت الأرض للصلاة فيها ..

ذهب الطالب إلى الغرفة تحت الأرض وهو مستغرب من الناس الذين في الكلية لعدم اهتمامهم بموضوع الصلاة، هل يصلون أم لا؟!

المهم دخل الغرفة فوجد فيها حصير قديم وكانت غرفة غير مرتبة ولا نظيفة، ووجد عاملا يصلي، فسأله الطالب: هل تصلي هنا؟!

فأجاب العامل: نعم، ليس هناك احد من الناس الذين في الكلية يصلي ولا يوجد غير هذه الغرفة للصلاة .

فقال الطالب بكل اعتراض: أما أنا فلا أصلي تحت الأرض. وخرج من القبو إلى الأعلى، وبحث عن أكثر مكان معروف وواضح في الكلية وعمل شيئا غريبا جدا!

وقف وأذن للصلاة بأعلى صوته! تفاجأ الجميع وأخذ الطلاب يضحكون عليه ويشيرون إليه بأيديهم ويتهمونه بالجنون. لم يبال بهم، جلس قليلا ثم نهض وأقام الصلاة وبدأ يصلي وكأنه لا يوجد أحد حوله. ثم بدأ يصلي لوحده.. يوم ..يومين ..نفس الحال.. الناس كانت تضحك ثم اعتادت على الموضوع كل يوم فلم يعودوا يضحكون.. ثم حصل تغيير .. العامل الذي كان يصلي في القبو خرج وصلى معه.. ثم أصبحوا أربعة وبعد أسبوع صلى معهم أستاذ ؟؟!

انتشر الموضوع والكلام عنه في كل أرجاء الكلية، استدعى العميد هذا الطالب وقال له: لا يجوز هذا الذي يحصل، انتم تصلون في وسط الكلية!، نحن سنبني لكم مسجدا عبارة عن غرفة نظيفة مرتبة يصلي فيها من يشاء وقت الصلاة.

وهكذا بني أول مسجد في كلية جامعية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، طلاب باقي الكليات أحسوا بالغيرة وقالوا لماذا كلية الزراعة فقط عندها مسجد، فبني مسجد في كل كلية في الجامعة..

هذا الطالب تصرف بإيجابية في موقف واحد في حياته فكانت النتيجة أعظم من المتوقع.. ولا يزال هذا الشخص سواء كان حيا أو ميتا يأخذ حسنات وثواب عن كل مسجد يبنى في الجامعات ويذكر فيه اسم الله... هذا ما أضافه للحياة ..

ويأتي هنا السؤال

ماذا أضفنا نحن للحياة ؟!؟

لنكن مؤثرين في أي مكان نتواجد فيه، ولنحاول أن نصحح الأخطاء التي من حولنا والساعي للخير كفاعله.