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رقم الخبر: 194913 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:18 الاقسام: منوعات  
فلر وتاتو!!
أسعدتم صباحاً

فلر وتاتو!!

ربما تستغربون أيّها الأحبة أني مازلت أعلّق على زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية رغم مضي أسبوعان على «قممها» الثاريخية.. فهمتوا عليّه؟! وأنا أظن أنكم متابعين جيدين لمواقع التواصل وربما لاحظتم أيضاً اهتمام متواصل ومستمر.. والفارق يا نور عيني أن كل واحد منّا رأى ما جرى من زاويته الخاصة.

قرأت في بعض المواقع الإجتماعية أن زيارة السيد ترامب للمملكة أحدثت «هزّة» اجتماعية.. هذه الهزّة تختلف عن التي حكيت لكم عنها قبل أيام حيث يتفاخر أمير سعودي أنه علّم ايفانكا بنت ترامب كيف تشرب القهوة وبعد أن تكتفي عليها أن «تهزّ» الفنجان!!..

لا يا أحبتي هذه الهزّة تختلف.. يقولون أنها هزّة اجتماعية!! حيث خلفت جدلاً واسعاً وبوناً شاسعاً وشرخاً فاجعاً وضرباً واجعاً.. داخل الأسر السعودية.. ذلك أن حديث الرجال كان وما يزال وسيبقى.. كلّو عن بنت ترامب الأمورة السنيورة يا محلى الصورة.. واحد يقلّد ضحكتها.. أنغام وسرور.. والآخر معجب بشعرها ويقول أنه مجنون!! ايوه شعر ايفانكا مجنون!! لأنه «عل خدود يهفهف ويرجع يطير» وعندك أبو العيال العنزي.. لا يشعر بالحرج من عياله عندما يحرق قلب زوجته ويروح يا يمه هيك.. هيك بتمشي الأمورة يا يمه هيك..

بصراحة أحبتي كان عندي سبب يجعلني أشوف شو هي ردّة أفعال النساء السعوديات.. اللي حرمهن النظام الوهابي من أبسط حقوقهن لعشرات السنين.. الجواب معلوم تغريدات وتنهدات وزفرات.. ولو تتابعون معي أيّها الأحبة لوجدتم شكاوى على النت كثيرة ومتواصلة.. بعضهن يقول أنها فعلاً ست أنيقة ورشيقة ولكنها متزوجة.. عندها راجل.. فلماذا هذا الهيام من رجالنا بها؟!..

البعض الآخر يقول كان الأجدر بإبنة الرئيس تستغل الأجواء السائدة وتطالب لنا ببعض الحقوق ربما كانت الإستجابة أسرع من أي وقت مضى. تألمت من بعض النساء السعوديات اللواتي كتبن عن جمالهن وقلن أن الجمال السعودي لا يجارى.. وأن «بريق» ايفانكا بنت ترامب كله زائف واصطناعي!! وهنا تذكرت بيت من الشعر الدارمي الشعبي العراقي.. حيث تردّ المرأة العراقية على من هن من أمثال ايفانكا ونانسي وكيم كاردشيان فتقول «اش تعطي كيم كرداش شو كله زايف.. تاتو وفلر ورموش ونفخ الشفايف»..

 

بقلم: محمد بهمن  
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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