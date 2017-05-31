ويستضيف مهرجان «فرانكفورت» افلاماً قام بإخراجها مخرجون دون السادسة عشرة من العمر.

وقد تم تجهيز الفيلم للحضور في مهرجانات دولية بعد ما انتهت ترجمته الى اللغة الانجليزية.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجانين محليين بإيران وحاز فيهما على جائزتين لأفضل فيلم وافضل اخراج.

الفيلم من انتاج مهدي بايراملو وتمثيل: بانيذ اسماعيلي وستايش غفاري ومهدي قرباني.