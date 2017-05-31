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رقم الخبر: 194912 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:19 الاقسام: ثقافة وفن  
«سمكة السلور» ضيف على مهرجان «فرانكفورت»

«سمكة السلور» ضيف على مهرجان «فرانكفورت»

سيشارك الفيلم الايراني القصير «سمكة السلور» (كربه ماهي) للمخرجة سوران بايراملو في مهرجان «فرانكفورت» للافلام بألمانيا.

ويستضيف مهرجان «فرانكفورت» افلاماً قام بإخراجها مخرجون دون السادسة عشرة من العمر.

وقد تم تجهيز الفيلم للحضور في مهرجانات دولية بعد ما انتهت ترجمته الى اللغة الانجليزية.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجانين محليين بإيران وحاز فيهما على جائزتين لأفضل فيلم وافضل اخراج.

الفيلم من انتاج مهدي بايراملو وتمثيل: بانيذ اسماعيلي وستايش غفاري ومهدي قرباني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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