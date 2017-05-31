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رقم الخبر: 194911 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:19 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني «ايطاليا ايطاليا» يحصد جائزة كولونيا

الايراني «ايطاليا ايطاليا» يحصد جائزة كولونيا

في مشاركته الدولية الاولى، حصل الفيلم السينمائي الايراني «ايطاليا ايطاليا» للمخرج كاوة صباغ زادة على جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور من مهرجان كولونيا للافلام الايرانية.

وقد انطلقت فعاليات المهرجان في الـ25 من مايو الجاري واستمرت حتى الـ29 منه في ألمانيا.

الفيلم اُخرج في اطار كوميدي، موسيقي ويروي قصة حب غريبة وهو اقتباس عن رواية للمؤلف جومبا لاهيري، وجاء في ملخصه: انا احبك وهذا لا علاقة له بك اطلاقاً. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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