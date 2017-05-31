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رقم الخبر: 194910 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:16 الاقسام: ثقافة وفن  
«النقطة العمياء» في مدينة زيورخ السويسرية

«النقطة العمياء» في مدينة زيورخ السويسرية

يستضيف مهرجان زيورخ للافلام الايرانية في سويسرا، الفيلم السينمائي الايراني «النقطة العمياء» (نقطه كور) للمخرج مهدي كلستانة.

وسيقام المهرجان في الفترة مابين الاول حتى الرابع من يونيو الجاري في مدينة زيورخ السويسرية .

ویحكي «النقطة العمياء» قصة ثلاثة شبان، طلاب سنة اولى في الجامعة، وينحدرون من طبقات اجتماعية مختلفة وهم زملاء في قاعة الدرس وكل واحد منهم على نحو ما يلعب دوراً مهماً في انقاذ عائلته وحل مشاكلها وامامهم اسبوع واحد فقط لحل مشاكلهم العائلية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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