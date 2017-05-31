وسيقام المهرجان في الفترة مابين الاول حتى الرابع من يونيو الجاري في مدينة زيورخ السويسرية .

ویحكي «النقطة العمياء» قصة ثلاثة شبان، طلاب سنة اولى في الجامعة، وينحدرون من طبقات اجتماعية مختلفة وهم زملاء في قاعة الدرس وكل واحد منهم على نحو ما يلعب دوراً مهماً في انقاذ عائلته وحل مشاكلها وامامهم اسبوع واحد فقط لحل مشاكلهم العائلية.