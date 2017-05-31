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للمزید
رقم الخبر: 194909
تاريخ النشر: أيار 31, 2017
الوقت: 14:14
الاقسام: منوعات
العالم الثالث!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
العالم
الثالث
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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