اختير المخرج الايراني أمير مسعود سهيلي الذي ذاع صيته بعد فيلمه الناجح «العين الزرقاء» الحاصل على عدة جوائز دولية من مختلف المهرجانات، أمينا فنيا لمهرجان السلام الدولي في باكستان.

وقد إختار مهرجان السلام الدولي، المخرج الايراني القدير أمير مسعود سهيلي الذي حصل على جوائز دولية عدة من المهرجانات العالمية بفيلمه القصير «العين الزرقاء» أمينا فنيا لهذا الحدث الثقافي.

والمهرجان يشهد مشاركة أفلام تحمل موضوع السلام، في ثلاثة أقسام هي الافلام الوثائقية والقصصية والانيميشنية حيث يتم تقييم الافلام وبعد ذلك ستنافس الافلام المؤهلة بعضها البعض في ثلاثة أيام في قسم المسابقة.