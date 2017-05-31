أعلن المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران عن تشكيل سلسلة ورشات واجتماعات حوارية حول العفاف والحجاب خلال الدورة الخامسة والعشرين لهذا المعرض.

ويستقبل المعرض الدولي للقرآن الكريم المقام في طهران بنسخته الخامسة والعشرين حشود الزوار ابتداء من الساعة 21:30 حتى 23:00 بتوقيت طهران المحلي.

وفي هذه الاجتماعات التخصصية والورشات يتم تناول مواضيع منها «توثيق الروابط العائلية تركيزا على أسلوب الحياة الإسلامية الإيرانية» و«الفطرة والحجاب» و«الحجاب حق أم تكليف» و«دراسة سياسات الحجاب في إيران والعالم» وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالعفاف والحجاب.

يذكر أن الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للقرآن الكريم افتتحت في طهران عصر الاثنين بحضور وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي، رضا صالحي اميري، وجمع من الشخصيات الثقافية والمهتمة بالقرآن الكريم في مصلى الامام الخميني (قدس).