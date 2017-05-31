تم ترشیح الكاتبة الايرانية فریبا وفي لنیل جائزة أفضل عمل قصصي لكاتب أجنبي لعام 2017 في المانيا.

وقد رشحت فریبا وفي الكاتبة الایرانیة وصاحبة روایات مثل «طیري» و«حلم التبت» لنیل لقب أفضل كاتبة لعام 2017 من قبل المؤسسة الالمانیة «LITPROM». وهذه الكاتبة نالت أیضا جوائز أدبیة عدیدة في ایران فیما ترجمت أعمالها الی اللغات الانجلیزیة والسویدیة والعربیة والتركیة والیابانیة.

وكانت هذه الكاتبة قد كتبت روایتها «ترلان» قبل 16 عاماً وهو ما دعا المؤسسة الالمانیة لترشیحها لنیل لقب أفضل كاتبة لعام 2017 .

وتدور روایة «ترلان» حول فتاة من مدینة تبریز عملت بسبب میولها السیاسیة الیساریة كحارسة وعلی هذا الاساس قدمت ترلان مع صدیقتها «رعنا» الی طهران للعمل في مدرسة عسكریة. ولكنها وبسبب شوقها الكبیر للمطالعة شجعها على كتابة هذه الروایة.

هذا وولدت «فریبا وفي» في عام 1962 في مدینة تبریز وكانت اولی مجموعتها القصصیة تحمل عنوان «في أعماق الصفحة» وقد صدرت في عام 1996 فیما صدرت مجموعتها القصصیة الثانیة تحت عنوان «حتی عندما أضحك».

وكانت أولی قصصها الطویلة تحمل عنوان «طیري» قد لاقت استحسان القرآء والمراكز الادبیة حیث نالت جائزة هوشنك كلشیري وجائزة یلدا مع جوائز ادبیة اخری.

اما روایتها «حلم التبت» والتي صدرت عام 2005 فقد نالت جائزة أفضل روایة من جائزة هوشنك كلشیري بدورتها السادسة.

وتعتبر مؤسسة «LITPROM» التي رشحت فریبا وفي لنیل جائزة أفضل كاتبة لعام 2017 مؤسسة غیر حكومیة تعمل بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب وتحصل كذلك علی دعم الحكومة الالمانیة وتقوم سنویاً بانتخاب أفضل الاعمال الصادرة في آسیا وافریقیا وامریكا الجنوبیة لترجمتها الی الالمانیة.