أكد حسام السيد المدير الفني لنادي الوحدة السوري قوة المباراة التي جمعت فريقه مساء الثلاثاء مع الوحدات الأردني في إياب نصف نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

وحقق الوحدات الفوز بهدف دون رد، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الوحدة بنتيجة 4-1.

وقال السيد في تصريحات صحفية: "مجريات المباراة كانت صعبة وتسجيل الوحدات هدف مبكر ساهم بشكل كبير في الضغط علينا و إعطاء الثقة للمنافس بالإضافة لإصابة الحارس بعد ٧ دقائق فقط من بداية اللقاء".

وأشار السيد في إلى أن فريقه حاول الوصول لمرمى الوحدات وتحديدا في الشوط الثاني عبر المرتدات واستغلال الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض مؤكدا ارتفاع مستوى الوحدات في هذا اللقاء وتمكنه من تقديم مباراة كبيرة أمام جمهوره الكبير.

كما تحدث السيد عن أهمية الإنجاز الذي حققه فريقه بالوصول لنهائي غرب آسيا رغم الصعوبات الكثيرة وأهمها اللعب خارج سوريا وبعيدا عن جماهير النادي بالاضافة لاعتماد الفريق على اللاعبين المحليين فقط بعكس باقي الفرق التي تستعين بمحترفين.

وضرب السيد مثلاً حول الإمكانيات التي يلعب بها فريقه مقارنة بالفرق الأخرى عندما قال إن عقد لاعب واحد من الزوراء أو القوة الجوية العراقي يعادل عقود جميع لاعبي الوحدة.