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رقم الخبر: 194904 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:12 الاقسام: ثقافة وفن  
قريبا.. الفرقة الموسيقية الإيرانية «روناك» تعزف في السليمانية

قريبا.. الفرقة الموسيقية الإيرانية «روناك» تعزف في السليمانية

فرقة «روناك» الموسيقية والتي تعزف موسيقى الفلوكلور الخاص بمختلف أقاليم إيران، ستدخل محافظة السليمانية شمالي العراق، لتشارك في المهرجان العالمي لموسيقى الفلوكلور، الذي سيقام قريبا في مدينة رانية بمشاركة فرق موسيقية من 15 دولة في العالم، ولتؤدي عرضها للموسيقى الكلاسيكية، الربرتوار.

والجدير بالذكر أن هذه الفرقة التي سبق وشاركت بعروض كثيرة داخل وخارج إيران، تتشكل من 10 عازفين وهم «سرنا نظري»، «يوسف سابيزل»، «مهران نرك زبان»، «آيدا اميري مقدم»، «ركسانا نظري»، «على حداد»، «كيميا كوكاني»، «بارميدا نظري»، «حامد نظري»، «احسان عبدي بور» ويترأسها المايسترو «كيوان عليمحمدي».

ومن المقرر ان يغير هذه الفرقة عنوانها من «روناك» الى «روناك نوين» بمعنى «روناك الحديثة»، وذلك في إطار توسيع حيز أداء الفرقة، لتشمل موسيقى الباب وموسيقى من فلوكلور دول اخرى في العالم الى جانب الموسيقى الكلاسيكية الربرتوار الخاصة لمختلف اقاليم إيران، حيث تتخذ هذه الفرقة شعارا في عروضها الاخيرة وهو: «روناك ستصبح عالمية».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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