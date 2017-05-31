ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الجزائري رياض محرز أعلن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في 2016

وأشار اللاعب البالغ عمره 26 عاما، والذي انضم لليستر قادما من لوهافر الفرنسي في 2014، إلى أنه وافق في العام الماضي "على البقاء لموسم آخر" بعد "مناقشة إيجابية مع رئيس النادي".

وقال محرز إنه "يملك طموحا كبيرا" وأخبر النادي بشعوره أنه "حان وقت الرحيل".

وشارك محرز، أفضل لاعب في الدوري الانجليزي في 2016، في 48 مباراة مسجلا عشرة أهداف هذا الموسم وساعد الفريق على بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ووقع اللاعب الجزائري، الذي انضم لليستر مقابل 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 512 ألف دولار)، على عقد يمتد لأربع سنوات في العام الماضي.

وكتب محرز في بيانه "بعيدا عن الاحترام والإعجاب الكبير نحو ليستر فأنا أردت أن أكون واضحا وصريحا. أخبرت النادي أنه حان وقت الرحيل".

وأضاف "خضت نقاشا جيدا مع رئيس النادي الصيف الماضي واتفقنا على أن أستمر مع الفريق لعام آخر لأساعده في الفترة الانتقالية من الفوز بلقب الدوري والمشاركة في دوري الأبطال.

"قدمت أفضل أربعة مواسم في مسيرتي مع ليستر وأحببت كل لحظة. أشعر بفخر كبير لأنني كنت جزءا من الإنجاز الذي حققه النادي خلال فترة وجودي وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "سأقدر علاقتي مع النادي والجماهير إلى الأبد وأتمنى أن يتفهموا ويحترموا قراري".