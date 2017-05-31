  • الأربعاء ٥ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194902 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
الجزائري محرز يطلب الرحيل عن ليستر

الجزائري محرز يطلب الرحيل عن ليستر

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الجزائري رياض محرز أعلن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي الفائز بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في 2016

وأشار اللاعب البالغ عمره 26 عاما، والذي انضم لليستر قادما من لوهافر الفرنسي في 2014، إلى أنه وافق في العام الماضي "على البقاء لموسم آخر" بعد "مناقشة إيجابية مع رئيس النادي".

وقال محرز إنه "يملك طموحا كبيرا" وأخبر النادي بشعوره أنه "حان وقت الرحيل".

وشارك محرز، أفضل لاعب في الدوري الانجليزي في 2016، في 48 مباراة مسجلا عشرة أهداف هذا الموسم وساعد الفريق على بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ووقع اللاعب الجزائري، الذي انضم لليستر مقابل 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 512 ألف دولار)، على عقد يمتد لأربع سنوات في العام الماضي.

وكتب محرز في بيانه "بعيدا عن الاحترام والإعجاب الكبير نحو ليستر فأنا أردت أن أكون واضحا وصريحا. أخبرت النادي أنه حان وقت الرحيل".

وأضاف "خضت نقاشا جيدا مع رئيس النادي الصيف الماضي واتفقنا على أن أستمر مع الفريق لعام آخر لأساعده في الفترة الانتقالية من الفوز بلقب الدوري والمشاركة في دوري الأبطال.

"قدمت أفضل أربعة مواسم في مسيرتي مع ليستر وأحببت كل لحظة. أشعر بفخر كبير لأنني كنت جزءا من الإنجاز الذي حققه النادي خلال فترة وجودي وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "سأقدر علاقتي مع النادي والجماهير إلى الأبد وأتمنى أن يتفهموا ويحترموا قراري".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2395 sec