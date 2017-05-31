أبدى الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ثقته في قدرات منتخب بلاده، للتتويج بلقب كأس العالم للقارات هذا الصيف.

وانضم فيدال لصفوف منتخب بلاده مساء الثلاثاء، للاستعداد البطولة التي ستنطلق خلال 15 يومًا في روسيا.

وتتواجد تشيلي على رأس المجموعة الثانية، بجانب أستراليا، وألمانيا، والكاميرون.

وقال فيدال، خلال تصريحات صحفية: "أريد أن أعود لبلدي بكأس القارات، لقد وعدت زوجتي وأطفالي بأنني سأعود باللقب".

وأضاف نجم يوفنتوس السابق: "لدي ثقة كبيرة في أننا قادرون على حصد هذا اللقب".

وأوضح لاعب بايرن ميونيخ: "ألمانيا والبرتغال من المنتخبات القوية بالبطولة، ولكننا نملك فريقًا متفاهمًا ونلعب معًا منذ سنوات عديدة".