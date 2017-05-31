مسجد جامع بارسیان الذي يقع على مسافة 42 كیلومترا شمال شرقي أصفهان، یوجد مجمع یحتوي على مئذنة قدیمة ومسجد سلجوقي وما یبدو أنه أحد النزل التي بناها الشاه عباس الأول من أجل تشجیع التجارة الداخلیة.

وغالبا ما كانت تلحق هذه الأبنیة بالمساجد. ویحتوي على نموذج رائع للبناء القرمیدي في قمة واجهة المسجد والتي یسهل رؤیتها بوضوح كما أن البناء القرمیدي في المئذنة یتمیز بنفس الروعة على الرغم من أنه یتطلب منظارا مكبرا أو عدسة مكبرة.

كذلك یوجد محراب في حجرة الصلاة یحوي نوعا فریدا من النحت. ولا یزال المسجد تمارس فیه شعائر الدین. وقد كانت المئذنة قد بنیت مستقلة ویرجع تاریخ بنائها إلى عام 490 هـ / 1097 م. في عصر برك یاروك ابن ملك شاه، ویبلغ ارتفاع المئذنة 34 مترا وبها رسم قوي یتمیز بالبساطة من أشغال القرمید. وقد كانت المواضع المضغوطة في أشكال متداخلة والمنتظمة في شكل أعمدة على الروافد الخشبیة محشوة بالجبس. وتم ضم المسجد بعد أربعین سنة في عام 528 هـ / 1134 م وبذلك صار الموقع أقرب في الشبه بالمصلى مع المئذنة من النموذج ذي الدواوین الأربعة الذي أصبح مبدأ من مبادئ العمارة الفارسیة.