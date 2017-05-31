هاليب تتأهل بسهولة في رولان جاروس رغم الإصابة تقدمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة بسهولة إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على السلوفاكية يانا سيبيلوفا 6-2 و6-3 دون أن يبدو عليها التأثر بإصابة بقطع في أربطة الكاحل تعرضت لها قبل أسبوعين.