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رقم الخبر: 194898 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:05 الاقسام: رياضة  
هاليب تتأهل بسهولة في رولان جاروس رغم الإصابة

هاليب تتأهل بسهولة في رولان جاروس رغم الإصابة

تقدمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة بسهولة إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على السلوفاكية يانا سيبيلوفا 6-2 و6-3 دون أن يبدو عليها التأثر بإصابة بقطع في أربطة الكاحل تعرضت لها قبل أسبوعين.

وكانت هاليب على أعتاب الانسحاب من البطولة بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال خسارتها نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمعها بسيبيلوفا التي كانت فازت على اللاعبة الرومانية في آخر مباراة بينهما في ويمبلدون 2015.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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