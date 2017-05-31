القرعة تضع ايران بالمجموعة الاولى بكأس آسيا لكرة السلة 2017 أجريت قرعة كأس آسيا لكرة السلة التي يستضيفها لبنان في اغسطس/آب المقبل حيث وضعت ايران بالمجموعة الاولى بجانب الاردن وسوريا والهند.