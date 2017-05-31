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|رقم الخبر: 194897
|تاريخ النشر: أيار 31, 2017
|الوقت: 13:57
|الاقسام: رياضة
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القرعة تضع ايران بالمجموعة الاولى بكأس آسيا لكرة السلة 2017
أجريت قرعة كأس آسيا لكرة السلة التي يستضيفها لبنان في اغسطس/آب المقبل حيث وضعت ايران بالمجموعة الاولى بجانب الاردن وسوريا والهند.
تضم المجموعة الثانية كلاً من الصين والفلبين وقطر والعراق، والثالثة لبنان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.
وتتألّف المجموعة الرابعة من منتخبات أستراليا وتايوان اليابان وهونغ كونغ.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الثمانية، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني، والثالث تصفيات لاستكمال الفرق المتأهلة.
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