  • الأربعاء ٥ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194897 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 13:57 الاقسام: رياضة  
القرعة تضع ايران بالمجموعة الاولى بكأس آسيا لكرة السلة 2017

القرعة تضع ايران بالمجموعة الاولى بكأس آسيا لكرة السلة 2017

أجريت قرعة كأس آسيا لكرة السلة التي يستضيفها لبنان في اغسطس/آب المقبل حيث وضعت ايران بالمجموعة الاولى بجانب الاردن وسوريا والهند.

تضم المجموعة الثانية كلاً من الصين والفلبين وقطر والعراق، والثالثة لبنان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

وتتألّف المجموعة الرابعة من منتخبات أستراليا وتايوان اليابان وهونغ كونغ.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الثمانية، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني، والثالث تصفيات لاستكمال الفرق المتأهلة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0641 sec