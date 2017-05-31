الأمر الذي انعكس على مواقف الأطراف التي شاركت في المعركة وتصريحاتها وعلاقاتها والترابط البيني بين القيادات العسكرية. الأهمية تكمن كونه الموصل جزء مهم من العراق وثاني أكبر مدنه، وقد بلغ عدد سكانها ما يقارب مليوني نسمة، قبل أن يتراجع إلى المئات الآلاف من الأشخاص، حسب الإحصاءات والمصادر، قبل نزوح جزء كبير من أهلها المتكون من العرب السنة والشيعة إضافة للأكراد والتركمان والشبك والمسيحيين وبعض الأقليات الأخرى، وتسمى محافظة نينوى والموصل هو المركز، وتبعد عن بغداد مسافة 465 كلم. ومن هنا فإن الأطماع كبيرة على هذه المحافظة. وقد اكد الدكتور العبادي، أن تدور المعركة تحت قيادة التحالف والحكومة المركزية حصرا، بحيث تشترك بها القوات العسكرية بكل صنوفها حسب الحاجة والشرطة الإتحادية ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي و«بعض قوات العشائر» في المنطقة والإيزيدية التي شاركت قبلاً في معركة سنجار كذلك البيشمركة التي كان لها دور مميز قبل دخول المدينة. اما الولايات المتحدة الأمريكية تصر على مشاركة الجميع لكن بحسابات خاصة لا يمكن التعويل عليها. الموصل ذات أغلبية عربية سنية في بلد غارق في الإستقطاب الطائفي والعرقي ولم يمر الوقت بعيداً على اتهامات للحشد الشعبي بممارسات طائفية زوراً وهي تتقدم في الإنتصارات في ظل مؤسسات الدولة العسكرية رغم اصرار واشنطن على ابعاد هذه القوات وإبقائها خارج محيط المدينة وهي تحاصر المدينة من كل جهاتها وتقطع اوصال المجموعات الإرهابية، على ان يتفرد الجيش العراقي والشرطة الإتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والمجموعات العشائرية المرافقة له بالمركز فقط وفق حسابات انسانية، وهي وجهة نظر توافق عليها أنقرة وترفضها بغداد لحسابات وطنية، رغم انها «اي واشنطن» ما زالت مصرة على إستراتيجيتها المتمحورة حول أقل تورط ميداني ممكن لجنودها والإكتفاء بالإدارة من الصفوف الخلفية، وبالتالي فهي بحاجة نظرياً لمشاركة كل الأطراف، وفي حاجة أكبر لمنع الاحتكاكات والتنافس والمواجهات – السياسية والعسكرية – بينهم حسب اعتقادها. كما لا تبدو متحمسة لدور تركي كبير في العراق على غرار ما حصل في سوريا،لاسباب كثيرة اهمها الموقف الشعبي والحكومي منها بسبب التوغل غير المنطقي لقواتها في الأراضي العراقية وربما يفسر ذلك تصريح السابقة للناطق باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان حول تواجد القوات التركية في العراق مثلما هي في منطقة بعشيقة والتي لا يتوقع خروجها تماماً من شمال العراق بسهولة لأنها تتوعد عدم الاستجابة لقرارات مجلس الأمن في هذا الوقت على الاقل ولا يمكن انكار كون ان هناك هواجس عراقية حول مطامع تركية مفترضة في الموصل التي ترى تركيا أنها «أُخذت» منها فيما بعد الحرب العالمية الأولى بدون وجه حق، وما زال لها حق فيها وفق اتفاقية أنقرة 1925 «بأخذ رأيها في أي نظام يُختار لها»، وباعتبار التواجد التركماني فيها وفي جوارها. والأحداث التي شهدناها في السنوات الأخيرة أثبتت مرة تلو المرة أنه لا مستحيل ولا حدود للمفاجآت في هذه المنطقة التي يعاد تشكيلها من جديد. حسب المطامع الدولية والتي تعتبر أهم هواجس المرحلة القادمة، ومن هنا فإن العمل بعقلية منفصلة عن الواقع والتاريخ، وتحت تأثيرات المشاريع الفئوية والخطوات المستعجلة، والإنعطاف مع ردات الفعل، لن تؤدي إلا لمزيد من التشنج والأزمات وتصلب المواقف على فئويتها، ومن يعتقد أنه كسب جولة فذلك على حساب مشروع الدولة ومواطنيها، أو من يُريد إضعاف الجبهة الداخلية فمن المؤكد سيكون لجانب الجبهة الخارجية ولا يمكن ان تأتي إلا برص الصفوف والمواقف، والبحث عن حد أدنى للمشتركات، وتحرير الأرض يحتاج إلى وحدة مواقف وأهداف، وبناء الدولة بحاجة إلى وحدة مجتمع وتوحيد خطاباته، فما فائدة أرض محررة من بطش أعداء، إن كانت نفس الأسباب التي أدت إلى دخولهم وتدنيسهم أرض الوطن ما تزال قائمة، وإن كانت حربنا من أجل السلام، فإن الحرب لن تنتهي اذا لم تتوحد الكلمة والإرادة والإحساس بأهمية الوطن والإبتعاد عن انقسام مواقفه وتشرذم أفكار قادته السياسيين والعمل بعقلية منفصلة عن الواقع والتاريخ، وتحت تأثيرات المشاريع الفئوية والخطوات المستعجلة، والإنعطاف مع ردات الفعل ولن تؤدي إلا لمزيد من التشنج والأزمات وتصلب المواقف على فئويتها، ومن يعتقد أنه كسب جولة فذلك على حساب مشروع الدولة ومواطنيها، أو من يُريد إضعاف الجبهة الداخلية فمن المؤكد سيكون لجانب الجبهة الخارجية، والأرض متحررة لا محال وستكون معركة الموصل محسومة بوقت قياسي اذا ما حرصت الأطراف العمل لذلك، وأهون بكثير من التحديات الأخرى ومراهنات سياسيوا الدواعش، وتبقى التحدي على ما بعدها وحساسية المرحلة وطبيعة التعامل مع طبيعة مخلفات الإرهاب، وكيف يمكن التعامل على أساس مصلحة الدولة والوطن والمواطن.