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رقم الخبر: 194890 تاريخ النشر: أيار 31, 2017 الوقت: 14:01 الاقسام: دوليات  
50 قتيلا و100 جريح بانفجار سيارة في المنطقة الدبلوماسية في كابول

50 قتيلا و100 جريح بانفجار سيارة في المنطقة الدبلوماسية في كابول

شهدت المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء، انفجارا هائلا في المنطقة الدبلوماسية ما ادى الى سقوط 50 قتيلا و100 جريح حسبما اعلنته وزراة الداخلية الافغانية قبل قليل.
وقالت الشرطة الأفغانية، في بيان مقتضب، إن انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة بالقرب من السفارة الألمانية؛ ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين.
وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق أن وقوع انفجار هائل هز المنطقة الدبلوماسية في كابول، فيما أشارت وسائل إعلام هندية محلية، إلى أن الانفجار كان بالقرب من السفارة الهندية.
وتصاعدت سحب الدخان الأسود فوق وسط المدينة بمنطقة قريبة من القصر الرئاسي وسفارات أجنبية.
وتعرضت المنازل الواقعة على بُعد مئات الأمتار من الانفجار لأضرار مادية؛ حيث تطايرت النوافذ والأبواب.
وقالت بعض المصادر ان هذا الانفجار كان يستهدف مبنى مكتب الامن القومي الافغاني.
كما افادت وكالة رويترز ان اضرار مادية وقعت في سفارتي المانيا وفرنسا جراء تفجير كابول.
 
انفجار في كابلانفجار في كابل
انفجار في كابلانفجار في كابل
انفجار في كابلانفجار في كابل
انفجار في كابلانفجار في كابل
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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