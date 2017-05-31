وجّه الرئيس الايراني حسن روحاني التهنئة الى الرياضي الايراني "عظيم قيجي ساز" الذي حقق رقما قياسيا مميزا في تسلق الجبال.

وهنأ الرئيس روحاني الرياضي قيجي ساز وهو اول متسلق جبال ايراني يتمكن من الصعود الى 14 قمة جبلية بارتفاع اكثر من 8 آلاف متر.

وكتب الرئيس الايراني في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان صعود متسلق الجبال الايراني عظيم قيجي ساز الى 14 قمة جبلية بارتفاع اكثر من 8 آلاف متر خلال عدة اعوام من بذل الجهود يعد فخرا لبلادنا.