أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل البالغ من العمر 17 عاما والمشتبه به في التخطيط لهجوم إرهابي في برلين.

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل البالغ من العمر 17 عاما والمشتبه به في التخطيط لهجوم إرهابي في برلين.

وكتبت شرطة إقليم براندينبورغ في “تغريدة” على موقع “تويتر”: “حتى الآن، لا يمكن تأكيد الهوية السورية وخطط الهجوم الإرهابي، التحقيق مستمر”.