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رقم الخبر: 194885 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: دوليات  
الشرطة الألمانية: يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل في برلين

الشرطة الألمانية: يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل في برلين

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل البالغ من العمر 17 عاما والمشتبه به في التخطيط لهجوم إرهابي في برلين.

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأنه يجري التحقق من جنسية وخطط اللاجئ المعتقل البالغ من العمر 17 عاما والمشتبه به في التخطيط لهجوم إرهابي في برلين.
وكتبت شرطة إقليم براندينبورغ في “تغريدة” على موقع “تويتر”: “حتى الآن، لا يمكن تأكيد الهوية السورية وخطط الهجوم الإرهابي، التحقيق مستمر”.

 
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