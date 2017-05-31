أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الثلاثاء انه من “الأهمية القصوى” ان تعزز أوروبا مكانتها الدبلوماسية في الشؤون الدولية لافتة الى ضرورة التحكم بمصيرها في مرحلة رئاسة دونالد ترامب الاميركية.

ويأتي هذا الموقف بعد يومين على تصريحها بعد قمة صعبة لمجموعة السبع ان الاوروبيين لم يعد بامكانهم الاعتماد بالكامل على الولايات المتحدة برئاسة ترامب.

وقالت ميركل الثلاثاء في مؤتمر صحافي ان “العلاقة عبر الاطلسي ذات أهمية حيوية. كل ما قلت هو انه نظرا الى الوضع الراهن. فهناك دافع اضافي كي نمسك في اوروبا مصيرنا بأيدينا”.

أضافت المستشارة على هامش استقبالها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي “على اوروبا ان تصبح لاعبا ناشطا في القضايا الدولية و من الضروري ان يمتلك الاوروبيون “سياسة خارجية مشتركة” من اجل الضغط “لحل النزاع في ليبيا” على سبيل المثال.





