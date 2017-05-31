وقال اميري: ان هذا الاجتماع سيعقد برعاية رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحضور اعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الاسلامي ويستضيفه رئيس الجمهورية حسن روحاني.

واوضح مساعد رئيس الجمهورية، ان الهدف الاول للاجتماع الذي يأتي في اطار الاجتماعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، هو رفع مستوى التعاطي بين الحكومة والمجلس وتحقيق التنسيق اللازم لمتابعة وحل مشكلات الشعب بشكل أفضل وأسرع.

واضاف: ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي سيطرحان خلال الاجتماع وجهات نظرهما حول مختلف القضايا ومن بينها القضايا التي تستدعي إتخاذ قرار مشترك من قبل الحكومة والمجلس.