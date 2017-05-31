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رقم الخبر: 194883 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: محليات  
الحكومة ومجلس الشورى يعقدان إجتماعا مشتركا الاسبوع المقبل

الحكومة ومجلس الشورى يعقدان إجتماعا مشتركا الاسبوع المقبل

أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري ان اجتماعاً مشتركا للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي سيعقد الثلاثاء القادم.
وقال اميري: ان هذا الاجتماع سيعقد برعاية رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحضور اعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الاسلامي ويستضيفه رئيس الجمهورية حسن روحاني.
واوضح مساعد رئيس الجمهورية، ان الهدف الاول للاجتماع الذي يأتي في اطار الاجتماعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، هو رفع مستوى التعاطي بين الحكومة والمجلس وتحقيق التنسيق اللازم لمتابعة وحل مشكلات الشعب بشكل أفضل وأسرع.
واضاف: ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي سيطرحان خلال الاجتماع وجهات نظرهما حول مختلف القضايا ومن بينها القضايا التي تستدعي إتخاذ قرار مشترك من قبل الحكومة والمجلس.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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