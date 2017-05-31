نقل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد خلال زيارته للرئيس سليم الحص، سلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومباركته له بحلول شهر رمضان المبارك، وقال رعد في تصريح له إن "الزيارة اليوم لدولة الرئيس سليم الحص تأتي في سياق تهنئة اللبنانين بحلول شهر رمضان المبارك من خلال هذه القامة التاريخية الكبيرة والعظيمة في لبنان، ولمعايدته أيضًا في عيد المقاومة والتحرير الذي هو أحد كبار صنّاعه".

وأضاف إن الزيارة تناولت القضايا المحلية والاقليمية، وخصوصا آخر تطورات قانون الانتخاب، مشيراً إلى انه نقل الى الرئيس الحص تفاؤله في هذا الموضوع والذي سيؤكد عليه ايضا يوم الخميس عند الافطار في القصر الجمهوري.

كما تمنى الحاج محمد رعد أن يجتاز لبنان هذه المرحلة باقل الخسائر، وأن يستقر سياسيا ليتحرك اقتصاده، ويُفسح المجال لمتابعة القضايا الاقليمية التي تنعكس تأثيراتها سلبا او ايجابياً على مستقبل لبنان.

وعلى هامش الزيارة أكد مستشار الرئيس سليم الحص رفعت بدوي، لموقع "العهد" الاخباري، أن فلسطين تعيش في قلب ووجدان الرئيس سليم الحص، ولو قدر له أن يتضامن مع الأسرى في إضرابهم كل يوم لفعل، ولكن صحته لا تسمح له.



