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رقم الخبر: 194881 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: محليات  
رضائي: ينبغي لإيران الاستفادة من الهوة بين الدول الغربية

رضائي: ينبغي لإيران الاستفادة من الهوة بين الدول الغربية

اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي انه ينبغي لايران في سياستها الخارجية الاستفادة من الهوة القائمة بين الدول الغربية.
وكتب محسن رضائي، في صفحته على موقع اينستاغرام للتواصل الاجتماعي، ان تصريح مستشارة المانيا انجيلا ميركل القائم على ان اوروبا لا يمكنها تعليق آمالها على أميركا وبريطانيا والاستقبال الباهت الذي ابداه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الاميركي دونالد ترامب فضلا عن التوتر الذي برز خلال اجتماع البلدان الصناعية السبعة بالاضافة الى قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي كلها مؤشرات تدلل على بروز توجهات جديدة في العلاقات الجارية بين البلدان الغربية والتي تمتد في شكلها الحالي الى نحو سبعين عاما.
ولفت الى ان الفجوات القديمة التي كانت قائمة بين الحكومات الغربية ربما تكون قد برزت من جديد لذلك ينبغي لايران ان تستفيد من هذه الفرصة في سياساتها الخارجية.
ونوه الى ان الرئيس الاميركي ترامب قد حضر رقص السيوف في السعودية بهدف جني مليارات الدولارات لمنحها الى العاطلين عن العمل في بلاده.
واكد ان ايران لم تخش اميركا ولاسيوفها الحقيقية فضلا عن سيوف الرقص الزائفة. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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