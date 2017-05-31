وقد ابرمت مذكرة التعاون بين الجامعتين بحضور رئيس جامعة شيراز ورئيس جامعة المعلومات والتقنيات والإتصالات العراقية.

وقد أعرب رئيس جامعة المعلومات والتقنيات والإتصالات العراقية عباس محسن عبد الحسين البكري عن سعادته لزيارة مدينة شيراز معلناً استعداده للتعاون مع جامعة شيراز في شتي المجالات.

وأشار الى بعض النشاطات التي تقوم بها جامعته وقال: إن الجامعة تقوم حالياً بإجراء عدد من المشاريع الكبرى والوطنية في العراق مشيراً الى النشاطات التي تقوم بها الجامعة في المجالات الصناعية.

وأشار الى أن مذكرة التعاون التي عقدت مع الجانب الإيراني ستسهم في نقل المدربين العراقيين الى جامعة شيراز لمواصلة الدراسة في مرحلة الدكتوراه.

من جانبه أشار رئيس جامعة شيراز إبران غشتاسبي الى المشتركات التاريخية والثقافية بين شعوب منطقة الشرق الأوسط لافتاً الى أن قسماً من التاريخ والثقافة الإيرانية موجود حالياً في العراق وقسماً من التاريخ والثقافة العراقية موجود حالياً في إيران.

ولفت الى أن بإمكان البلدين أن يعززا تعاونهما في المجال العلمي معرباً عن أمله بتطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعتين خاصة في المجال الهندسي.