  • الأربعاء ٥ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 31, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194880 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: محليات  
عقد مذكرة تعاون بين جامعة شيراز وجامعة التقنية والإتصالات العراقية

عقد مذكرة تعاون بين جامعة شيراز وجامعة التقنية والإتصالات العراقية

عقدت جامعة شيراز (جنوب) مذكرة للتعاون العلمي المشترك مع جامعة المعلومات والتقينات والإتصالات العراقية.
وقد ابرمت مذكرة التعاون بين الجامعتين بحضور رئيس جامعة شيراز ورئيس جامعة المعلومات والتقنيات والإتصالات العراقية.
وقد أعرب رئيس جامعة المعلومات والتقنيات والإتصالات العراقية عباس محسن عبد الحسين البكري عن سعادته لزيارة مدينة شيراز معلناً استعداده للتعاون مع جامعة شيراز في شتي المجالات.
وأشار الى بعض النشاطات التي تقوم بها جامعته وقال: إن الجامعة تقوم حالياً بإجراء عدد من المشاريع الكبرى والوطنية في العراق مشيراً الى النشاطات التي تقوم بها الجامعة في المجالات الصناعية.
وأشار الى أن مذكرة التعاون التي عقدت مع الجانب الإيراني ستسهم في نقل المدربين العراقيين الى جامعة شيراز لمواصلة الدراسة في مرحلة الدكتوراه.
من جانبه أشار رئيس جامعة شيراز إبران غشتاسبي الى المشتركات التاريخية والثقافية بين شعوب منطقة الشرق الأوسط لافتاً الى أن قسماً من التاريخ والثقافة الإيرانية موجود حالياً في العراق وقسماً من التاريخ والثقافة العراقية موجود حالياً في إيران.
ولفت الى أن بإمكان البلدين أن يعززا تعاونهما في المجال العلمي معرباً عن أمله بتطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعتين خاصة في المجال الهندسي.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0647 sec